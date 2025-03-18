Визначились строки відновлення Матети після страшної травми
Жан-Філіп Матета
Крістал Пелас
Нападник Крістал Пелес Жан-Філіп Матета може повернутись до матчу чвертьфіналу Кубку Англії проти Фулгема.
Про це повідомляє ESPN.
Футболіст вже готовий виходити на поле після страшної травми, яку він отримав у матчі з Мілволлом, проте буде грати у захисній масці.
Нагадаємо, тоді футболіст отримав бутсою в обличчя від воротаря команди з Чемпіоншипу, через що йому було накладено 25 швів через розірване вухо.
Матч 1/4 фіналу Кубку Англії проти Фулгема відбудеться 29 березня. Стартовий свисток заплановано на 14:15 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що через травму розташування збірної України залишив Максим Таловєров.