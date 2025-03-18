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Чемпіон Футбол

Визначились строки відновлення Матети після страшної травми

Володимир Максименко — 18 березня 2025, 13:41
Визначились строки відновлення Матети після страшної травми
Жан-Філіп Матета
Крістал Пелас

Нападник Крістал Пелес Жан-Філіп Матета може повернутись до матчу чвертьфіналу Кубку Англії проти Фулгема.

Про це повідомляє ESPN.

Футболіст вже готовий виходити на поле після страшної травми, яку він отримав у матчі з Мілволлом, проте буде грати у захисній масці.

Нагадаємо, тоді футболіст отримав бутсою в обличчя від воротаря команди з Чемпіоншипу, через що йому було накладено 25 швів через розірване вухо.

Матч 1/4 фіналу Кубку Англії проти Фулгема відбудеться 29 березня. Стартовий свисток заплановано на 14:15 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що через травму розташування збірної України залишив Максим Таловєров.

Крістал Пелес Кубок Англії

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