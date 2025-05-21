Збірна Франції оголосила заявку на Фінал чотирьох Ліги націй

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам визначився зі складом команди на Фінал чотирьох ліги націй-2025.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Франції.

Воротарі: Люка Шевальє (Лілль), Майк Меньян (Мілан), Бріс Самба (Ренн);

Захисники: Лоїк Баде (Севілья), Люка Дінь (Астон Вілла), Мало Густо (Челсі), Люка Ернандес (ПСЖ), Тео Ернандес, П'єр Калулу (обидва – Мілан), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Клеман Лангле (Атлетіко), Бенжамен Павар (Інтер);

Півзахисники: Маттео Гендузі (Лаціо), Куадіо Коне (Рома), Адріан Рабйо (Марсель), Орельєн Чуамені (Реал), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ);

Нападники: Бредлі Барколя, Усман Дембеле, Дезіре Дуе (всі – ПСЖ), Раян Шеркі (Ліон), Рандаль Коло-Муані (Ювентус), Кіліан Мбаппе (Реал), Майкл Олісе (Баварія), Маркус Тюрам (Інтер).

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Нагадаємо, 5 червня збірна Франції в півфіналу Ліги націй зіграє з Іспанією. В разі перемоги 8 червня у фіналі зустрінеться з Португалією або Німеччиною.