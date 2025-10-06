Збірна Азербайджану оголосила заявку на матчі з Францією та Україною
Тренерський штаб збірної Азербайджану визначився зі складом команди на жовтневі матчі відбору чемпіонату світу 2026 року.
Про це повідомляє пресслужба Асоціації футбольних федерацій Азербайджану.
До заявки увійшло 26 футболістів:
Воротарі: Шахруддін Магомедалієв (Карабах), Рза Джафаров (Нефтчі), Айдін Байрамов (Зіра).
Захисники: Джалал Гусейнов (Арда Кірджалі, Болгарія), Антон Кривоцюк (Теджон Хана Сітізен, Південна Корея), Ельвін Джафаргулієв, Бахлул Мустафазаде, Аббас Гусейнов (усі — Карабах), Рахман Дашдаміров (Сабах), Ельвін Бадалов (Нефтчі), Фаїк Гаджиєв (Туран Товуз), Рахіль Мамедов (Араз-Нахчиван).
Півзахисники: Сабухі Абдуллазаде (Сумгаїт), Анатолій Нурієв, Абдулла Хайбуллаєв (обидва — Сабах), Емін Махмудов, Мурад Хачаєв (обидва — Нефтчі), Кісмет Алієв, Джейхун Нурієв, Ісмаїл Ібрагімли (усі — Зіра), Торал Байрамов, Наріман Ахундзаде (обидва — Карабах).
Нападники: Ренат Дадашов (Мотор Люблін, Польща), Махір Емрелі (Кайзерслаутерн, Німеччина), Муса Гурбанли (Карабах), Рустам Ахмедзаде (Сумгаїт).
10 та 13 жовтня збірна Азербайджану проведе виїзні матчі відбору до ЧС-2026 проти Франції та України відповідно. 9 вересня домашній для Азербайджану матч проти України завершився внічию 1:1.