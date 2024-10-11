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Вийшов у нас нападник, який у четвертій лізі там десь: Петраков видав черговий перл після нічиєї з Фарерами

Ігор Чернявський — 11 жовтня, 08:30
Вийшов у нас нападник, який у четвертій лізі там десь: Петраков видав черговий перл після нічиєї з Фарерами
Федерація футболу Вірменії

Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков прокоментував нічию з Фарерськими островами у третьому турі Ліги націй.

Свій коментар по грі фахівець дав на пресконференції.

"Дуже важка, нервова гра вийшла. Звинувачувати якось футболіста я не буду – це футбол. Футбол завжди складається не з помилки однієї людини, я вважаю, це моя особиста думка, а з ланцюжка помилок. Молодий хлопець, він помилився. Йому 20 років, він не грає у складі. Рідко взагалі грає.

Нападник теж вийшов у нас – Грант. Йому віддали розкішну передачу. Теж грає в четвертій лізі там десь... Тому знаходити крайнього, когось звинувачувати я не буду. Це молоді хлопці, вони будуть прогресувати. Думаю, в подальшому вони будуть хорошими футболістами.

Вийшла бойова нічия. Добре, що наприкінці зрівняли. Я подякував футболістам за самовіддачу. Просто страждає індивідуальна майстерність – на цьому рівні треба забивати м'ячі. Рухаємось далі, готуємося до гри з Македонією", – сказав Петраков.

Після трьох турів Вірменія посідає друге місце у Групі 4 Ліги С. Вже у неділю, 13 жовтня, команда Петракова вдома зіграє проти лідера квартету – Північної Македонії.

Зазначимо, український тренер уже традиційно викликав у збірну Вірменії п’ятьох представників чемпіонату Росії.

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