Вийшов у нас нападник, який у четвертій лізі там десь: Петраков видав черговий перл після нічиєї з Фарерами

Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков прокоментував нічию з Фарерськими островами у третьому турі Ліги націй.

Свій коментар по грі фахівець дав на пресконференції.

"Дуже важка, нервова гра вийшла. Звинувачувати якось футболіста я не буду – це футбол. Футбол завжди складається не з помилки однієї людини, я вважаю, це моя особиста думка, а з ланцюжка помилок. Молодий хлопець, він помилився. Йому 20 років, він не грає у складі. Рідко взагалі грає.

Нападник теж вийшов у нас – Грант. Йому віддали розкішну передачу. Теж грає в четвертій лізі там десь... Тому знаходити крайнього, когось звинувачувати я не буду. Це молоді хлопці, вони будуть прогресувати. Думаю, в подальшому вони будуть хорошими футболістами.

Вийшла бойова нічия. Добре, що наприкінці зрівняли. Я подякував футболістам за самовіддачу. Просто страждає індивідуальна майстерність – на цьому рівні треба забивати м'ячі. Рухаємось далі, готуємося до гри з Македонією", – сказав Петраков.