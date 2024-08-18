Пономарьов: Рух не планує підписувати легіонерів, дамо нашим футболістам час

Головний тренер львівського Руха Віталій Пономарьов після поразки від ЛНЗ у матчі 3 туру УПЛ сезону-2024/25 заявив, що клуб не буде підписувати легіонерів для посилення складу.

Його слова наводить сайт команди.

"У нас не все виходило на полі, хоч нам і вдалося забити гол в другому таймі та відкрити рахунок у матчі. Ми мали ще кілька моментів, але водночас допускали багато помилок у захисті – цього не можна робити. Нам є над чим працювати. Всі голи, які пропустила команда – наслідок грубих помилок. Я б не хотів говорити, що на результат вплинула відсутність травмованих та хворих гравців. Звісно, що це зіграло свою роль, але це не ключовий фактор поразки у Черкасах", — сказав він.

Фахівець також повідомив, що новачків клуб підписувати не планує.

"Ми не відходитимемо від своєї стратегії і за Рух гратимуть наші вихованці. Зараз клуб не планує підписувати нових гравців, зокрема легіонерів. Молодим футболістам потрібен час і їм важко стабільно грати протягом всього сезону. Та ми й надалі гратимемо згідно наших ігрових принципів", — додав Пономарьов.

Зазначимо, що у першому турі ЛНЗ переграв Лівий Берег, а в другому поступився Олександрії. Наразі в активі клубу 6 очок. Рух перший тур пропускав. У другому турі чемпіонату львів'яни розгромили Оболонь.