Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Миколенко — у старті Евертона на матч 2 туру АПЛ проти Тоттенгема

Андрій Яросименко — 24 серпня, 16:00
Миколенко — у старті Евертона на матч 2 туру АПЛ проти Тоттенгема
Віталій Миколенко
Getty images

Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийде у стартовому складі на матч другого туру Англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Матч відбудеться сьогодні, 24 серпня, на стадіоні "Tottenham Hotspur Stadium" у Лондоні. Початок — о 17:00 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Зазначимо, що сьогодні також відбудеться матч між Арсеналом, за який виступає Олександр Зінченко, та Астон Віллою. Початок — о 19:30 за Києвом.

У попередньому турі Евертон вдома зазнав розгромної поразки від Брайтона. "Іриски" на тижні представили третій комплект форми, а також посилили воротарську позицію досвідченим голкіпером.

Арсенал почав сезон домашньою перемогою над Вулвергемптоном. Зінченко у тій грі відіграв більше 60 хвилин.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Віталій Миколенко Тоттенгем

Чемпіонат Англії, АПЛ

Манчестер Юнайтед через скасований гол поступився Брайтону у другому турі АПЛ
Ексгравець Шахтаря може посилити фаворита Чемпіоншипу
Арсенал Зінченка та Евертон Миколенка чекають складні виїзні матчі: розклад матчів 2 туру АПЛ
Лестер підсилився гравцем Кристал Пелеса
Евертон Миколенка підсилив воротарську позицію

Останні новини