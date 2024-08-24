Миколенко — у старті Евертона на матч 2 туру АПЛ проти Тоттенгема

Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийде у стартовому складі на матч другого туру Англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Матч відбудеться сьогодні, 24 серпня, на стадіоні "Tottenham Hotspur Stadium" у Лондоні. Початок — о 17:00 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Зазначимо, що сьогодні також відбудеться матч між Арсеналом, за який виступає Олександр Зінченко, та Астон Віллою. Початок — о 19:30 за Києвом.

У попередньому турі Евертон вдома зазнав розгромної поразки від Брайтона. "Іриски" на тижні представили третій комплект форми, а також посилили воротарську позицію досвідченим голкіпером.

Арсенал почав сезон домашньою перемогою над Вулвергемптоном. Зінченко у тій грі відіграв більше 60 хвилин.