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Український Шелбі: Миколенко взяв участь у презентації третьої форми Евертона

Руслан Травкін — 23 серпня, 11:26
Український Шелбі: Миколенко взяв участь у презентації третьої форми Евертона
Гравці Евертона
x.com/Everton

Захисник збірної України Віталій Миколенко взяв участь у презентації третьої форми Евертона на сезон-2024/25.

Вона буде присвячена події жовтня 1924 року, коли на домашній арені ліверпульського клубу "Гудісон Парк" виставкову гру провели бейсбольні команди Чикаго Вайт Сокс та Нью-Йорк Джаєнтс.

На відео Миколенко з'являється на декілька секунд. На ньому окрім футбольної форми картуз, на одній руці бейсбольна рукавичка, а в іншій бейсбольний м'яч.

Віталій Миколенко перейшов до Евертона взимку 2022 року. "Іриски" заплатили киянам за нього 23,5 млн євро.

Нагадаємо, що у першому турі АПЛ Евертон на власному полі розгромно поступився Брайтону.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Віталій Миколенко

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