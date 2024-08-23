Український Шелбі: Миколенко взяв участь у презентації третьої форми Евертона

Захисник збірної України Віталій Миколенко взяв участь у презентації третьої форми Евертона на сезон-2024/25.

Вона буде присвячена події жовтня 1924 року, коли на домашній арені ліверпульського клубу "Гудісон Парк" виставкову гру провели бейсбольні команди Чикаго Вайт Сокс та Нью-Йорк Джаєнтс.

На відео Миколенко з'являється на декілька секунд. На ньому окрім футбольної форми картуз, на одній руці бейсбольна рукавичка, а в іншій бейсбольний м'яч.

A Grand Old Team. ⚾️



Our new third kit - inspired by a baseball game held at Goodison Park 100 years ago - is out now! pic.twitter.com/B0r5gKF3oH — Everton (@Everton) August 23, 2024

Віталій Миколенко перейшов до Евертона взимку 2022 року. "Іриски" заплатили киянам за нього 23,5 млн євро.

Нагадаємо, що у першому турі АПЛ Евертон на власному полі розгромно поступився Брайтону.