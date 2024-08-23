Український Шелбі: Миколенко взяв участь у презентації третьої форми Евертона
Гравці Евертона
x.com/Everton
Захисник збірної України Віталій Миколенко взяв участь у презентації третьої форми Евертона на сезон-2024/25.
Вона буде присвячена події жовтня 1924 року, коли на домашній арені ліверпульського клубу "Гудісон Парк" виставкову гру провели бейсбольні команди Чикаго Вайт Сокс та Нью-Йорк Джаєнтс.
На відео Миколенко з'являється на декілька секунд. На ньому окрім футбольної форми картуз, на одній руці бейсбольна рукавичка, а в іншій бейсбольний м'яч.
Віталій Миколенко перейшов до Евертона взимку 2022 року. "Іриски" заплатили киянам за нього 23,5 млн євро.
Нагадаємо, що у першому турі АПЛ Евертон на власному полі розгромно поступився Брайтону.