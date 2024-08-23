Евертон Миколенка підсилив воротарську позицію
Асмир Бегович
ФК Евертон
Англійський воротар Асмир Бегович став гравцем Евертона.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
За інформацією джерела, контракт з воротарем розрахований до літа 2025 року. Перехід відбувся на правах вільного агента.
Зазначимо, що Бегович вже грав за Евертон у 2021-2023 роках. У минулому сезоні, Асмир зіграв 46 матчів у Чемпіоншипі за КПР, з яких 13 відстояв на нуль та пропустив 60 голів. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 300 тисяч євро.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що "іриски" зацікавлені у підписанні хавбека ПСЖ Карлоса Солера