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Моєс пояснив, чому Миколенко пропустив матч Кубку Англії

Руслан Травкін — 9 лютого 2025, 15:00
Моєс пояснив, чому Миколенко пропустив матч Кубку Англії
Віталій Миколенко
Getty images

Головний тренер Евертона Девід Моєс назвав причину, чому не використав Віталія Миколенка в матчі Кубку Англії проти Борнмута. Фахівець сказав, що в українського футболіста були проблеми з литковим м'язом.

Про це наставник "ірисок" заявив клубній пресслужбі.

"Мені треба почекати і подивитися. Сьогодні вранці він відчув дискомфорт у литковому м’язі, і ми вирішили бути трохи обережними сьогодні і не стали ризикувати ним", – сказав Моєс.

У сезоні-2024/25 Миколенко зіграв 23 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився однією результативною передачею.

Раніше повідомлялось, що наставник українця Девід Моєс провів ювілейний матч в межах АПЛ.

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