Буяльський: Ми підготуємось на всі 120%

Капітан київського Динамо Віталій Буяльський на передматчевій пресконференції перед грою кваліфікації Ліги Чемпіонів прокоментував суперника — сербський Партизан.

— Ви один з тих футболістів, які грали проти «Партизану» 7 років тому. Якщо порівняти можливості команд чи очікується такого ж плану гра, як була тоді?

— Так, я грав проти «Партизану». Тоді в Києві була дуже добра гра. Ми і в обороні, і в атаці грали сконцентровано. А коли ми грали на виїзді, то не все у нас виходило. В першому таймі ми пропустили голи, але в другому переломили матч і виграли. Що можу сказати про завтрашню? У нас фактично повністю змінився склад. Є головний тренер, який нам розповів, як ми будемо грати, як будувати гру в обороні і в атаці. І думаю, все у нас буде добре, якщо з перших хвилин ми будемо сконцентровані і до останньої секунди.

– З тієї команди залишилось чотири гравці, але Шепелєв травмувався і не зіграє. Залишились ви, Бущан та Шапаренко. В «Партизана» взагалі ніхто не залишився з тієї команди.

– В «Партизана» інша команда у порівнянні із двома місяцями тому. У них у чемпіонаті грали одні футболісти, зараз прийшли інші. Але ми цих футболістів вже розбирали чотири дні і індивідуально і командно. Але ми підготуємося на всі 120%.

Нагадаємо, матч з Партизаном відбудеться 23 липня. Початок зустрічі на "Арені Люблін" — о 21:00 за київським часом.

Володимир Крупчук, спеціально для Чемпіона