Випадково помітив та зробив комплімент: історія кохання Юхима та Анастасії Коноплі

26 серпня гравець донецького Шахтаря та збірної України Юхим Конопля святкує 25-річчя. Футболіст демонструє професіоналізм не лише на полі, а й вдома. Відтак, є коханим чоловіком та люблячим батьком.

З нагоди дня народження Чемпіон вирішив пригадати, з чого розпочалася історія кохання Юхима та Анастасії.

Іноді кохання потребує випробувань заради щасливого майбутнього, саме так можна описати початок стосунків подружжя. Адже Юхим помітив Анастасію Гладун незадовго після її розставання із захисником Динамо Денисом Поповим.

Спільна світлина з Домінікани в Instagram шокувала всю футбольну спільноту, а самого Попова розлютила настільки, що він вирішив влаштувати скандал у соцмережах. Але навіть це не стало на заваді для Юхима та Анастасії продовжити будувати спільне майбутнє.

"Я її якось випадково помітив, потім парою слів перекинулися. Я зробив комплімент. Потім все забулося, тиждень минув, і я її знову побачив. Я не знав, що це дівчина Дениса була. Тільки потім, коли побачив її в Instagram, то зрозумів", — зізнавався Конопля після оголошення стосунків.

Парі довелося пережити багато хейту на початку спільного життя, проте Юхим намагався абстрагуватися від цього та вберегти свою кохану. Незабутні побачення, спільний відпочинок та розкішні букети, які, судячи з фото в Instagram, футболіст часто дарував, ще більше розпалювали вогники кохання в обох.

А мрія ледь не кожної дівчини — відвідати Париж з коханим — таки здійснилася. Ба більше, саме біля Ейфелевої вежі Юхим освідчився Анастасії, а вона відповіла омріяне "Так" у січні 2022 року.

Побралися закохані вже у період повномасштабної війни, а саме в березні, обійшлося без помпезних нарядів та гучного весілля.

Вже влітку пара сповістила, що очікує на поповнення. Мабуть, найщасливіший день в історії кожної сім’ї.

Гендер паті влаштували, символічно, на НСК Олімпійський. Потягнули за стрічку, а з коробки майорів рожевий колір, що свідчило про те, що у них буде донечка.

Наприкінці року сім’я Коноплі стала новоспеченими батьками, дівчинку назвали Анна-Аврора. Батько, звісно ж, влаштував теплий прийом своїм дівчаткам вдома — безліч букетів квітів, кульки та іграшки. Новий етап у житті — відповідальність.

Та попри це, Конопля не переставав бути романтиком, він досі робить свою кохану щасливою, а як ми знаємо, для щастя не лише потрібні матеріальні речі, але його завжди видно в очах. Саме так і сяють очі Юхима та Анастасії, крізь роки.

Дівчина зі свого боку була та залишається підтримкою, натхненням, мотивацією, для свого чоловіка. Зокрема, вона відвідує його поєдинки, розділяє моменти поразок та чемпіонства.

Сама Анастасія наразі активно веде свій Telegram-канал, де ділиться із аудиторією своїм життям, обговорює важливі теми та розповідає приклади із життя. До слова, нещодавно вона вкотре наголосила, що її дратує, що у ЗМІ її досі згадують, як "колишня Попова", адже у неї вже давно нове життя та сім'я, як і в Дениса.

Це дівчина, яку найчастіше можна помітити у спортзалі, адже саме він допомагає їй відновитися, також вона займається тенісом. Однак найголовніше у її житті — це виховання донечки, яка завжди потребує уваги.

З нагоди дня народження Анастасія привітала Юхима в Instagram теплими словами:

"Сьогодні день народження у найсвітлішого, найглибшого і надзвичайного чоловіка. Найкращого чоловіка, батька та сина. Сьогодні день народження у мого чоловіка. Хочу сказати, що ти найкращий чоловік у світі. На власні очі і серце, я бачу і відчуваю те, що так цінно в цьому житті. Ти подарував мені такі емоції та почуття, які люди не відчувають за все життя. Наповнив моє тіло — любов’ю і теплом, душу — спокоєм, а серце — цілісністю. Можна нескінченно писати і говорити про речі, які ти вмієш робити добре, або ж навчишся робити ще краще. Але я хочу, щоб ти знав, що моє кохання росте з кожним днем. Так само сильно та швидко, як наша донечка. Нехай твоє внутрішнє світло завжди залишається таким яскравим, а душа доброю та чистою. Я тебе кохаю. Ми тебе дуже сильно любимо".