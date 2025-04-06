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Вінісіус зрівнявся із легендарним Роналдо за кількістю голів у складі Реала

Володимир Максименко — 6 квітня 2025, 09:34
Вінісіус зрівнявся із легендарним Роналдо за кількістю голів у складі Реала
Вінісіус Жуніор
realmadrid.com

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор зрівнявся із Роналдо за кількістю забитих м'ячів у футболці "вершкових".

На рахунку бразильців по 104 голи, проте вінгер досяг цієї позначки за 307 матчів, а легендарний форвард – за 177.

Сам Вінісіус вже прокоментував цю подію, подякувавши Роналдо за його підтримку.

"Для мене велика честь забити стільки ж, скільки забив мій кумир. Я приїхав сюди підлітком і він навчав мене забивати. Дякую за підтримку та поради, Роналдо", – написав Жуніор.

Зазначимо, що гол хавбека у ворота Валенсії не допоміг його команді перемогти – "кажани" забили на останніх хвилинах матчу та залиши мадридців без набраних очок.

Раніше воротар Валенсії розповів про парі, яке виграв у Вінісіуса завдяки відбитому пенальті.

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