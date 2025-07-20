Довго думав: Саудівська Аравія відкликала мільярдний контракт для Вінісіуса

Вінгер Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор втратив можливість заробити неймовірно великі гроші.

Про це повідомляє іспанське видання AS.

25-річний бразилець довгий час був бажаним футболістом для керівників Саудівської Аравії, які були готові встановити новий трансферний рекорд, щоб підписати його.

Враховуючи те, що Вінісіус не може погодити з "бланкос" новий контракт, саудівців хотіли цим скористатися, запропонувавши йому угоду на 5 років, за яким Жуніор заробив би 1 мільярд євро.

Проте, за інформацією джерела, час вийшов, і пропозиція більше не є активною. При цьому в майбутньому Саудівська Аравія може зробити ще одну спробу підписати бразильця.

Також повідомляється, що Реал та Вінісіус спробують домовитися про продовження співпраці у 2026 році.

Раніше з'явилася інформація, що Реал хоче позбутись 30-мільйонного гравця, який не зіграв жодного матчу за клуб.