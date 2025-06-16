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Брагару: Перший тайм проти Фінляндії був дуже хороший

Олег Дідух — 16 червня 2025, 18:37
Брагару: Перший тайм проти Фінляндії був дуже хороший
Максим Брагару
ФК Динамо Київ

Вінгер збірної України U-21 Максим Брагару прокоментував перемогу 2:0 над Фінляндією в другому турі молодіжного Євро-2025.

Слова гравця наводить пресслужба київського Динамо.

"Настрій позитивний, всі задоволені. Перемогли – це найголовніше для нас. Перший тайм був з нашого боку дуже хороший, а вже в другому таймі, коли забили другий м’яч, десь підсіли, може, грали по рахунку. Але найголовніше – що перемогли.

Проти Данії та Фінляндії були два різні матчі по-своєму. Десь, може, більше по часу була гра кращою з Данією, але ми там програли, а тут ми виграли. Ми проаналізували, і ті помилки, які були з Данією, ми намагалися не робити в матчі з Фінляндією", – заявив Брагару.

Нагадаємо, у матчі проти Фінляндії Брагару забив другий гол на 49 хвилині. У першому турі українці програли Данії 2:3.

Збірна України U-21 Максим Брагару Євро-2025 U-21

Максим Брагару

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