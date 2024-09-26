Сон: Ми не роботи, потрібно зменшувати кількість матчів

Вінгер та капітан Тоттенгема Сон Хин Мін прокоментував велику кількість матчів у сезоні та заявив, що футболісти – не роботи.

Його слова передає Sky Sports.

"Багато гравців виходять і говорять правильні речі. І важливо, що хтось почав це робити. Саме гравці мають висловлюватися з цього приводу. У нас справді багато матчів, і якщо ти вболівальник, то ти хочеш бачити якісні матчі, а не матчі, де гравці страждають.

Ми не роботи. Потрібно зменшувати кількість матчів", – сказав Сон.