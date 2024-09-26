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Сон: Ми не роботи, потрібно зменшувати кількість матчів

Володимир Кук — 26 вересня, 20:20
Сон: Ми не роботи, потрібно зменшувати кількість матчів
Сон Хин Мін
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Вінгер та капітан Тоттенгема Сон Хин Мін прокоментував велику кількість матчів у сезоні та заявив, що футболісти не роботи.

Його слова передає Sky Sports.

"Багато гравців виходять і говорять правильні речі. І важливо, що хтось почав це робити. Саме гравці мають висловлюватися з цього приводу. У нас справді багато матчів, і якщо ти вболівальник, то ти хочеш бачити якісні матчі, а не матчі, де гравці страждають.

Ми не роботи. Потрібно зменшувати кількість матчів", – сказав Сон.

У сезоні-2024/25 32-річний кореєць зіграв 6 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 2 забитими м'ячами та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно головний тренер Реала Карло Анчелотті поділився думкою щодо щільності графіку матчів за сезон та заявив, що футболісти готові зменшити свої зарплати, якщо менше гратимуть.

Сон Хин Мін Тоттенгем

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