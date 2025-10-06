Це найвищий етап кар'єри: Велетень – про виклик у збірну України

Вінгер Полісся Владислав Велетень відреагував на свій виклик у збірну Україну.

Про це гравець розповів у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

"Під час заміни з Полтавою. Замінили – і сказали одразу. Мене одразу відправили в роздягальню, щоб не захворіти, холодно було, і вже в підтрибунному приміщенні сказали. Реакція? Позитивна, звичайно, був дуже радий. Будь-який футболіст про це мріє. Це такий етап, напевно, найвищий, коли ти маєш можливість грати за свою національну збірну. Тебе викликають, і треба довести, щоб вийти на поле", – сказав він.

Вінгер заявив, що мріяв про виклик у збірну України ще з Євро-2012.

"Пам’ятаю, що, напевно, перші матчі збірної з родиною дивилися на Євро-2012 – і от тоді вже була така мрія. Кумир у збірній? Були Коноплянка, Ярмоленко, я граю на їхній позиції. Ну і, звичайно, я пам’ятаю, як Шевченко забив Швеції 2 м’ячі. Цей матч нічого вже не вирішував, але ми виграли 2:1", – сказав Велетень.

Цього сезону Велетень зіграв дев'ять матчів за Полісся у всіх турнірах, в яких забив два голи.

У це вікно для матчів збірних "синьо-жовті" зіграють проти Ісландії та Азербайджану. Зустрічі відбудуться 10 та 13 жовтня відповідно.

Нагадаємо, раніше тренерський штаб Сергія Реброва визначився із заявкою збірної України на жовтневі матчі. До заявки увійшли 25 футболістів, зокрема Руслан Малиновський, Георгій Бущан та Володимир Бражко.