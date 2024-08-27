Зірковий нападник вирішив покинути Баварію

Вінгер Баварії Кінгслі Коман вирішив покинути мюнхенський клуб.

Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, французом цікавляться одразу декілька клубів з Англійської Прем'єр-ліги. Зазначимо, що 28-річний нападник приєднався до німецького клубу у 2015 році. За час свого перебування в Німеччині Коман виграв 20 трофеїв, серед яких: 6 суперкубків Німеччини, 1 кубок Ліги чемпіонів, 8 перемог у Бундеслізі, 3 тріумфи в кубку Німеччини, Суперкубку УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

У минулому сезоні гравець зіграв 26 матчів на клубному рівні, у яких забив 5 м'ячів та віддав 3 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 65 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що півзахисник Леон Горецка хоче покинути клуб.