Гнабрі: Сезон без трофеїв навчив команду знову бути голодними

Гравець Баварії Серж Гнабрі поділився очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти загребського Динамо, який пройде 17 вересня та заявив, що сезон без трофеїв навчив команду знову бути голодними.

Його слова передає пресслужба UEFA.

"Сезон без трофеїв навчив нас знову бути голодними. Ми знаємо, що можемо грати краще, ми повинні демонструвати кращі результати і хочемо зробити це знову. Кожен тренер завжди приносить щось нове: нові емоції, нову енергію, завжди є трохи чогось нового. Венсан Компані має чітке уявлення про те, як він хоче грати, чого він хоче від нас. Він спілкується з нами, наразі все дуже круто", – сказав Гнабрі.

Нагадаємо, що минулого сезону Баварія вперше за 13 років завершила рік без трофеїв. Німецький гранд вилетів з Ліги чемпіонів УЄФА в півфіналі, з Кубка Німеччини в 1/8 фіналу, та втратили титул Бундесліги. Востаннє подібний випадок ставався у сезоні-2011/12.

Цей рік став для Баварії справді незабутнім, але не трофеями, а тим, що у всіх турнірах команда стала скрізь другою. В Бундеслізі та кубку Німеччини "мюнхенці" поступилися Боруссії Дортмунд, а в Лізі чемпіонів Челсі.