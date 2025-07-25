Фламенго близький до підписання вінгера Атлетико Мадрид

Вінгер Атлетико Мадрид Самуель Ліно близький до переходу в Фламенго.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

За його інформацією, сума трансферу складе близько 25 мільйонів євро. Сам 25-річний бразилець отримає зарплату в 5 мільйонів євро на рік.

Ліно виступає за Атлетико з літа 2022 року, коли іспанський клуб віддав за нього португальському Жил Вісенте 6,5 мільйона євро. Сезон-2022/23 вінгер провів у оренді в Валенсії. Починав кар’єру в бразильському клубі Сан-Бернардау.

У минулому сезоні на рахунку Ліно 4 голи та 8 асистів у 47 матчах за Атлетико в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що Фламенго близький до продажу в Рому за 25 мільйонів євро плюс 5 мільйонів можливих бонусів правого захисника Веслі.