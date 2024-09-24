Неймар – про Золотий м'яч: Немає кращого кандидата за Вінісіуса

Форвард Аль-Хілаля Неймар поділився думками про Золотий м'яч сезону-2023/24 та заявив, що немає кращого кандидата за Вінісіуса Жуніора.

Його слова передає Madrid Xtra.

"Звичайно, я за те, щоб Вінісіус Жуніор отримав "Золотий м’яч". Немає кращого кандидата за Вінісіуса", – сказав Неймар.

🗣️ Neymar: “Of course I will support Viní Jr to win the Ballon d’Or. There is no better candidate.” @marca pic.twitter.com/rR8qX3Rtt8 — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 24, 2024

У сезоні-2023/24 Вінісіус став переможцем Ліги чемпіонів, Ла Ліги та Суперкубку Іспанії у складі Реала. Загалом бразилець зіграв 37 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 21 забитими м'ячами та віддав 10 результативних передач.

Нагадаємо, нещодавно іспанське видання Marca заявило, що бразильський вінгер мадридського клуба стане переможцем нагороди "Золотий м'яч" у 2024 році.