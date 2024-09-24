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Неймар – про Золотий м'яч: Немає кращого кандидата за Вінісіуса

Володимир Кук — 24 вересня, 21:11
Неймар – про Золотий м'яч: Немає кращого кандидата за Вінісіуса
Вінісіус Жуніор
ФК Реал Мадрид

Форвард Аль-Хілаля Неймар поділився думками про Золотий м'яч сезону-2023/24 та заявив, що немає кращого кандидата за Вінісіуса Жуніора.

Його слова передає Madrid Xtra.

"Звичайно, я за те, щоб Вінісіус Жуніор отримав "Золотий м’яч".

Немає кращого кандидата за Вінісіуса", – сказав Неймар.

У сезоні-2023/24 Вінісіус став переможцем Ліги чемпіонів, Ла Ліги та Суперкубку Іспанії у складі Реала. Загалом бразилець зіграв 37 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 21 забитими м'ячами та віддав 10 результативних передач.

Нагадаємо, нещодавно іспанське видання Marca заявило, що бразильський вінгер мадридського клуба стане переможцем нагороди "Золотий м'яч" у 2024 році.

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