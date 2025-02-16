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Гвардіола прокоментував травму Голанда в матчі з Ньюкаслом

Володимир Максименко — 16 лютого 2025, 07:22
Гвардіола прокоментував травму Голанда в матчі з Ньюкаслом
Ерлінг Голанд
Getty images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував травму Ерлінга Голанда, яку форвард отримав в поєдинку з Ньюкаслом в межах 25 туру АПЛ.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Коли він впав, то ми всі злякались. Втім, з поля Ерлінг пішов із посмішкою, чим всіх заспокоїв.

Я ще не розмовляв із лікарем. Можливо, там все не так погано і він зможе зіграти проти Реала", – розповів Гвардіола.

Нагадаємо, у матчі з "сороками" Голанд впав на газон, схопившись за коліно. У підсумку, футболіста було змінено на 87 хвилині зустрічі.

Матч-відповідь в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та "містянами" відбудеться у середу, 19 лютого. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше Жузеп Гвардіола згадав рекордний сезон-2016/17 на тлі провальних виступів у поточній кампанії.

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