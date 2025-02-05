Артета – про Гаверца: Генетично він дуже потужний
Кай Гаверц
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Головний тренер Арсенала Мікель Артета оцінив форму, у якій перебуває Кай Гаверц на тлі пасивного трансферного вікна у виконанні "канонірів".
Слова іспанця наводить ESPN.
"Генетично він дуже потужний. Це той гравець, який з радістю зробить на полі усе, про що ви йому скажете. Його тіло це все поглинає.
Гаверц дуже розумний, він слідкує за собою та знає, що для нього добре, а що ні. Його витривалість та жага до гри неймовірні", – розповів Артета.
Окрім того, фахівець прокоментував відсутність у команді спортивного директора.
"Гадаю, рішення знайдуть дуже швидко. Можливо, це буде Джейсон Айтон або хтось інший", – резюмував Мікель.
Нагадаємо, "каноніри" залишаються без директора з жовтня 2024 року, коли у відставку пішов Еду Гаспар.
Раніше Артета прокоментував зимове трансферне вікно, в якому клуб не зміг підписати жодного гравця.