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Артета – про Гаверца: Генетично він дуже потужний

Володимир Максименко — 5 лютого 2025, 10:08
Артета назвав Гаверца генетично потужним футболістом
Кай Гаверц
Getty Images

Головний тренер Арсенала Мікель Артета оцінив форму, у якій перебуває Кай Гаверц на тлі пасивного трансферного вікна у виконанні "канонірів".

Слова іспанця наводить ESPN.

"Генетично він дуже потужний. Це той гравець, який з радістю зробить на полі усе, про що ви йому скажете. Його тіло це все поглинає.

Гаверц дуже розумний, він слідкує за собою та знає, що для нього добре, а що ні. Його витривалість та жага до гри неймовірні", – розповів Артета.

Окрім того, фахівець прокоментував відсутність у команді спортивного директора.

"Гадаю, рішення знайдуть дуже швидко. Можливо, це буде Джейсон Айтон або хтось інший", – резюмував Мікель.

Нагадаємо, "каноніри" залишаються без директора з жовтня 2024 року, коли у відставку пішов Еду Гаспар.

Раніше Артета прокоментував зимове трансферне вікно, в якому клуб не зміг підписати жодного гравця.

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