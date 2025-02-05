Артета – про Гаверца: Генетично він дуже потужний

Головний тренер Арсенала Мікель Артета оцінив форму, у якій перебуває Кай Гаверц на тлі пасивного трансферного вікна у виконанні "канонірів".

Слова іспанця наводить ESPN.

"Генетично він дуже потужний. Це той гравець, який з радістю зробить на полі усе, про що ви йому скажете. Його тіло це все поглинає.

Гаверц дуже розумний, він слідкує за собою та знає, що для нього добре, а що ні. Його витривалість та жага до гри неймовірні", – розповів Артета.