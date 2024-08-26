Через два на третій: Вільярреал прийме неочікуваного лідера Ла Ліги в 3 турі

Сьогодні, 26 серпня, Вільярреал та Сельта відкриють програму 3 туру чемпіонату Іспанії-2024/25.

Матч розпочнеться о 22:30 за київським часом. Пряма трансляція — на відеосервісі MEGOGO.

У перших двох турах Сельта здобула дві перемоги над Алавесом (2:1) та Валенсією (3:1). Команда Клаудіо Хіральдеса залишається однією з двох команд Ла Ліги, які ще не втрачали очок у новому сезоні. "Кельти" випереджають Барселону завдяки кращій різниці забитих та пропущених м’ячів.

Вільярреал на старті чемпіонату розписав результативну нічию з Атлетико (2:2), а в другому турі на останніх хвилинах вирвав перемогу в Севільї.

Зазначимо, що свої попередні матчі Вілярреал та Сельта провели у п’ятницю, 23 серпня. В обох команд було менш ніж три доби на відновлення.