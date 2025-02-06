Клуб АПЛ підписав короткотривалий контракт з екслідером Шахтаря

Лондонський Фулгем підписав контракт із бразильцем Вілліаном до кінця сезону.

Про це повідомила клубна пресслужба.

36-річний футболіст вже втретє став гравцем "дачників". Вінгер буде грати під №22.

"Я дуже радий повернутися сюди. Я вважаю, що це чудова можливість знову зіграти за цей клуб, і я повністю мотивований вийти на поле і зробити все можливе для цього клубу", – заявив він.

Вілліан розпочинав цей сезон у складі грецького Олімпіакоса, але незадовго до нового року сторони розірвали контракт. У нинішньому сезоні Вілліан провів 11 матчів в усіх турнірах та відзначився одним асистом.

Раніше бразилець грав за Фулгем, Корінтіанс, Арсенал, Челсі, Анжи та донецький Шахтар.

Протягом кар'єри хавбек 5 разів вигравав чемпіонат України, двічі АПЛ, Кубок УЄФА та Лігу Європи, а також низку Кубків та Суперкубків України та Англії.