Пробув у клубі 4 місяці: ексгравець Шахтаря залишить команду Яремчука

Колишній лідер донецького Шахтаря Вілліан розірвав контракт із грецьким Олімпіакосом.

Про це повідомляє журналіст Андре Ернан.

Як інформує інсайдер, сам футболіст звернувся до клубу з такою пропозицією. Керівництво погодилося.

🚨🚨🚨Wilian acaba de rescindir com o Olimpyakos da Grécia e agora está livre no mercado. O jogador de 36 anos tem a Ideia de permanecer na Europa! Brasil não está nos planos do ex-Corinthians e Seleção Brasileira. wilian tinha contrato até o fim da temporada europeia mas decidiu… pic.twitter.com/AwpL316rUa — André Hernan (@andrehernan) December 30, 2024

36-річний бразилець посилив "легенд" на початку вересня. Загалом за клуб він відіграв за 4 місяці всього 11 поєдинків та віддав 1 результативну передачу.

Сам гравець не хоче повертатися до Бразилії. Він шукатиме варіант для продовження кар'єри в Європі.

Нагадаємо, ексгравець Динамо, який кілька днів тому покинув Панатінаїкос, може стати гравцем АПОЕЛа.