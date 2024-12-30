Пробув у клубі 4 місяці: ексгравець Шахтаря залишить команду Яремчука
Вілліан
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Колишній лідер донецького Шахтаря Вілліан розірвав контракт із грецьким Олімпіакосом.
Про це повідомляє журналіст Андре Ернан.
Як інформує інсайдер, сам футболіст звернувся до клубу з такою пропозицією. Керівництво погодилося.
36-річний бразилець посилив "легенд" на початку вересня. Загалом за клуб він відіграв за 4 місяці всього 11 поєдинків та віддав 1 результативну передачу.
Сам гравець не хоче повертатися до Бразилії. Він шукатиме варіант для продовження кар'єри в Європі.
Нагадаємо, ексгравець Динамо, який кілька днів тому покинув Панатінаїкос, може стати гравцем АПОЕЛа.