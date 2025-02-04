Екслідер Шахтаря близький до повернення в клуб АПЛ, за який вже виступав
Бразильський вінгер Вілліан може повернутися в Англійську Прем'єр-лігу. Він та Фулгем домовилися про контракт.
Про це пише Фабріціо Романо.
За його інформацією, сторони усно погодили деталі. Зелене світло на перехід дав і наставник клубу Марку Сілва.
"Дачники" зможуть його підписати, хоч і трансферне вікно закрилося, оскільки 36-річний футболіст є вільним агентом.
Вілліан розпочинав цей сезон у складі грецького Олімпіакоса, але незадовго до нового року сторони розірвали контракт. У нинішньому сезоні Вілліан провів 11 матчів в усіх турнірах та відзначився одним асистом.
Раніше бразилець грав за Фулгем, Корінтіанс, Арсенал, Челсі, Анжи та донецький Шахтар.
Протягом кар'єри хавбек 5 разів вигравав чемпіонат України, двічі АПЛ, Кубок УЄФА та Лігу Європи, а також низку Кубків та Суперкубків України та Англії.