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Екслідер Шахтаря близький до повернення в клуб АПЛ, за який вже виступав

Руслан Травкін — 4 лютого 2025, 00:33
Екслідер Шахтаря близький до повернення в клуб АПЛ, за який вже виступав
Вілліан
FC Fulham

Бразильський вінгер Вілліан може повернутися в Англійську Прем'єр-лігу. Він та Фулгем домовилися про контракт.

Про це пише Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони усно погодили деталі. Зелене світло на перехід дав і наставник клубу Марку Сілва.

"Дачники" зможуть його підписати, хоч і трансферне вікно закрилося, оскільки 36-річний футболіст є вільним агентом.

Вілліан розпочинав цей сезон у складі грецького Олімпіакоса, але незадовго до нового року сторони розірвали контракт. У нинішньому сезоні Вілліан провів 11 матчів в усіх турнірах та відзначився одним асистом.

Раніше бразилець грав за Фулгем, Корінтіанс, Арсенал, Челсі, Анжи та донецький Шахтар.

Протягом кар'єри хавбек 5 разів вигравав чемпіонат України, двічі АПЛ, Кубок УЄФА та Лігу Європи, а також низку Кубків та Суперкубків України та Англії.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вілліан Фулгем

Вілліан

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