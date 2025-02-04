Екслідер Шахтаря близький до повернення в клуб АПЛ, за який вже виступав

Бразильський вінгер Вілліан може повернутися в Англійську Прем'єр-лігу. Він та Фулгем домовилися про контракт.

Про це пише Фабріціо Романо.

🚨⚪️⚫️ Fulham agree deal to sign Willian on free transfer, back to the club as verbal agreement is in place.



There’s time to proceed with formal steps as he’s free agent.



Marco Silva gave the green light to the move. pic.twitter.com/WlIp3m2dr9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025

За його інформацією, сторони усно погодили деталі. Зелене світло на перехід дав і наставник клубу Марку Сілва.

"Дачники" зможуть його підписати, хоч і трансферне вікно закрилося, оскільки 36-річний футболіст є вільним агентом.

Вілліан розпочинав цей сезон у складі грецького Олімпіакоса, але незадовго до нового року сторони розірвали контракт. У нинішньому сезоні Вілліан провів 11 матчів в усіх турнірах та відзначився одним асистом.

Раніше бразилець грав за Фулгем, Корінтіанс, Арсенал, Челсі, Анжи та донецький Шахтар.

Протягом кар'єри хавбек 5 разів вигравав чемпіонат України, двічі АПЛ, Кубок УЄФА та Лігу Європи, а також низку Кубків та Суперкубків України та Англії.