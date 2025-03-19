Скрипник: У збірної України багато лідерів

Колишній тренер Зорі, Ворскли, Металіста 1925 Віктор Скрипник вважає, що в збірній України з футболу чимало лідерів.

Про це український фахівець розповів порталу Український футбол напередодні пршого матчу плейоф Ліги націй УЄФА між Україною та Бельгією.

"У збірної України чимало лідерів. В одному матчі команду за собою може повести Ярмоленко, в іншому – Зінченко, який забивав вирішальні голи за збірну. Свого часу таким був Малиновський. Радує, що зараз Яремчук почав забивати за Олімпіакос. Той же Довбик. Мені здається, Артем ухвалив правильне рішення, що змінив чемпіонат. Так, у Серії А йому складніше, але м'ячі свої він забиває. Судаков може забити практично з будь-якої позиції.

У збірній України є люди, які можуть вирішити епізод. Також у нас пристойна оборона – той же Забарний, Миколенко. Ці люди грають у найкращій лізі світу. Тепер головне, щоб вони разом добре функціонували – і оборона, і півзахист, і атака", – сказав Скрипник.

Перша зустріч між збірними України та Бельгії відбудеться у четвер, 20 березня, на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія" в Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Гра-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня.

Напередодні стало відомо, що Суспільне не транслюватиме поєдинки національної команди. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.