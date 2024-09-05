Так хотів у Челсі, що перейшов у Галатасарай: розбираємо шалений трансфер суперника Динамо

Віктор Осімген, мʼяко кажучи, здивував вибором свого нового клубу, бо епопея з трансфером у Челсі продовжувалася майже все літо. На жаль, доля доволі зла річ, тому форвард перебрався до Туреччини.

Нігерійський бомбардир поповнив лави Галатасарая, що є суперником Динамо в Лізі Європи, перейшовши на правах оренди. Чому та навіщо він це зробив? Давайте в цьому розбиратися.

З чого все починалося

Віктор Осімген був однією з головних трансферних цілей для багатьох провідних клубів Європи завдяки своїй результативності та високій грі. Багато разів його ім'я згадувалося у зв’язку з можливими переходами до інших команд.

Зокрема, англійські клуби, такі як Манчестер Юнайтед і Челсі, проявляли активний інтерес до Осімгена, бачачи в ньому ідеальне підсилення своїх атакувальних ліній. Крім того, серед потенційних варіантів був ПСЖ, який шукав заміну своїм провідним форвардам, а також Реал Мадрид і Барселона з Ла Ліги, хоча їхній інтерес залишався на рівні чуток і не переходив у конкретні дії.

Протягом кількох трансферних вікон з’являлася інформація про те, що Віктор може змінити клуб, проте кожного разу він залишався в Наполі. Цікавим варіантом для нього також були клуби Саудівської Аравії, які готові були запропонувати великі контракти, але Осімген поки не зробив конкретних кроків у цьому напрямку.

Незважаючи на численні чутки та інтерес з боку інших команд, Віктор Осімген продовжував виступати за Наполі, де залишався ключовою фігурою, але його амбіції та бажання розвиватися зробили своє і він таки змінив команду цього літа, проте є одне але…

Ультиматум, який зіграв злий жарт

У середині трансферного вікно нігерієць заявив, що хоче змінити команду, тому попросив Наполі продати його, але це дуже не сподобалося президенту клуба Ауреліо Де Лаурентісу, який мʼяко відмовився продавати футболіста, хіба що за 90-100 млн євро.

Час йшов, а Челсі так і не зробив пропозицію по Віктору. Лондонці були єдиним клубом, який зміг би потягнути таку трансферну вартість та зарплату гравця. Перші офіційні перемовини стартували лише у серпні, тоді Віктор і вирішив лобіювати свій перехід в стан "синіх".

Форвард так сильно жадав змін у карʼєрі, що посварився з президентом клубу, тренером та досяг свого відсторонення від виступів за першу команду. Проте Челсі на горизонті все ще не було.

В останні дні трансферного вікна лондонці та неаполітанці оформили трансфер Ромелу Лукаку, який мав бути в угоді з переходу саме Осімгена, однак всі забули про гравця. Ніхто не хотів давати за футболіста такі великі гроші ще й іти на ризик.

У чому полягав ризик? Вся справа в тому, що порівняно зі своїм позаминулим сезоном, де Наполі став чемпіоном і сам футболіст забив 26 голів, нападник не був таким результативним та відзначився частіше з пенальті, ніж з гри, набивши лише 18 результативних дій в Серії А.

Віктор вже сам себе "накрутив", що він з форвардом світового рівня, але його стабільність ставала дедалі гіршою, тому від нього усі й відмовилися. Але не Галатасарай!

Вперед, Галатасарай!

Посварившись з усіма в Неаполі, Віктор не мав іншого виходу, окрім як їхати в Туреччину. Звісно ж, він міг залишитися в Наполі і провести рік без футболу, але така перспектива здалася гравцю занадто невигідною.

І от, вже 4 вересня сторони оголосили про угоду, яка просто розірвала соцмережі, здивувавши всіх прихильників футболу. Важко сказати, які бонуси отримає Осімген, окрім єврокубків, але простіше було б перепросити перед Де Лаурентісом та Конте, відігравши якісно сезон.

Тепер ми будемо дивитися на гру двох "легенд" Серії А в одному клубі. Правильно, Мауро Ікарді та Віктор Осімген будуть разом виступати на вістрі атаки, що надасть головному тренеру Галатасарая більше головного болю в плані тактичної підготовки.

Звісно ж, бажаємо нігерійцю проявити себе якнайкраще в новій команді, але точно не в матчі проти Динамо.