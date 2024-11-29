Леоненко: Буткевича постійно дурять, я хочу пояснити йому, що і як

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко вважає, що менеджмент Полісся водить президента клубу Геннадія Буткевича за ніс.

Про своє бажання особисто познайомитися з підприємцем і все роз'яснити йому Леоненко розповів у інтерв'ю Sport-express.ua.

"Відповідь проста. У Полісся тренери смішні. Мені складно назвати Ашура навіть фізруком. Я дуже поважаю Буткевича, але його постійно дурять, "втюхуючи" в клуб незрозумілих людей. Це стосується не тільки Буткевича, а й більшості президентів, навіть за кордоном, дивлячись на незрозумілі трансфери і великі зарплати. Я хочу познайомитися з Буткевичем особисто і пояснити йому, що і як. Дурять його дуже серйозно! Гроші в клуб він вкладає великі, а результату немає. У нас у клубках переважно жополизи працюють, які "лобзають" президентам. Ось саме тому я туди і не лізу. Мене просто не візьмуть, тому що я буду говорити президенту правду в обличчя, як Максимов. Тому Макса то викидають із клубів, то беруть назад. Але я дуже радий, що він знову при роботі й у нього все виходить. Він мій друг і хороший тренер", – сказав Леоненко.

Також колишній експерт телеканалів "Футбол 1/2/3" назвав три найкращих, на мою думку, кандидатури на заміну Імаду Ашуру.

"У мене є три кандидатури. Це Хацкевич, Безсмертний і Заваров. Це люди, які допоможуть вирішити питання з результатом. У них є ім'я у футболі і їх будуть поважати футболісти. І ще важливий момент – що вони всі наші, українці. Хацкевича я теж вважаю нашим, він уже дуже довго живе в Україні. Я думаю, що Буткевичу потрібно звернути увагу на цих людей, а не робити так, як Рінат Леонідович і брати кого попало заради іміджу. Потрібно брати своїх і все вийде, у нас вистачає кваліфікованих тренерів", – вважає Леоненко.

Нагадаємо, в перших 10 турах чемпіонату України Полісся не зазнало жодної поразки. Втім, в останніх 5 матчах УПЛ житомирці тричі зіграли внічию та двічі програли. У суботу, 30 листопада, команда Імада Ашура на виїзді зіграє проти Кривбаса.