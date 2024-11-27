Тоттенгем не підписуватиме нового воротаря в січні

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу спростував інформацію про те, що підчас січневого трансферного вікна клуб підпише нового голкіпера.

Наставника "Шпор" цитує Фабріціо Романо.

"Ми не підписуватимемо нового воротаря в січні. Ми довіряємо Фрейзеру Фостеру. Вікаріо пропустить декілька місяців, але це не змінює наших планів. Той факт, що він грав 60 хвилин зі зламаною щиколоткою… це багато що говорить про Гульєльмо", – заявив тренер.

Нагадаємо, Вікаріо зламав щиколотку підчас матчу 12 туру АПЛ проти Манчестер Сіті (перемога 4:0), і відіграв 60 хвилин з травмою, не попросивши заміну.

У поточному сезоні італійський воротар провів 15 матчів за Тоттенгем у всіх турнірах, у яких пропустив 15 голів і 4 рази відстояв "на нуль". Вікаріо перейшов у англійський клуб влітку 2023 року з Емполі за 18,5 мільйони євро.