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Тоттенгем не підписуватиме нового воротаря в січні

Олег Дідух — 27 листопада 2024, 19:09
Тоттенгем не підписуватиме нового воротаря в січні
Гульєльмо Вікаріо
ФК Тоттенгем

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу спростував інформацію про те, що підчас січневого трансферного вікна клуб підпише нового голкіпера.

Наставника "Шпор" цитує Фабріціо Романо.

"Ми не підписуватимемо нового воротаря в січні. Ми довіряємо Фрейзеру Фостеру. Вікаріо пропустить декілька місяців, але це не змінює наших планів. Той факт, що він грав 60 хвилин зі зламаною щиколоткою… це багато що говорить про Гульєльмо", – заявив тренер.

Нагадаємо, Вікаріо зламав щиколотку підчас матчу 12 туру АПЛ проти Манчестер Сіті (перемога 4:0), і відіграв 60 хвилин з травмою, не попросивши заміну.

У поточному сезоні італійський воротар провів 15 матчів за Тоттенгем у всіх турнірах, у яких пропустив 15 голів і 4 рази відстояв "на нуль". Вікаріо перейшов у англійський клуб влітку 2023 року з Емполі за 18,5 мільйони євро.

Тоттенгем Анге Постекоглу Гульєльмо Вікаріо

Тоттенгем

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