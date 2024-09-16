Вихованець Шахтаря перейде в екзотичний чемпіонат
Український вінгер Дмитро Білоног стане футболістом оманського СК Сур.
Про це повідомляє "Український футбол".
Про підписання угоди з 29-річним гравцем оголосять найближчим часом. Перехід відбудеться на правах вільного агента.
Останнім клубом Білонога був ліванський Аль-Неймех, за який українець у 15 матчах забив три голи та віддав одну результативну передачу.
Гравець є вихованцем Шахтаря, у структурі якого перебував із 2008 по 2015 рік, однак за першу команду так і не дебютував. Також пограв за Зірку, Олімпік, Металіст та Минай.
Раніше повідомлялося, що півзахисник Олександр Петрусенко став гравцем турецького Антальяспора.