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Гравець збірної України потрапив у стартовий склад ЛАСКу на матч єврокубку

Микита Павлів — 12 грудня 2024, 20:01
Гравець збірної України потрапив у стартовий склад ЛАСКу на матч єврокубку
Максим Таловєров
LASK

Тренерський штаб австрійського ЛАСКу назвав стартовий склад на матч 5-го туру Ліги Конференцій проти італійської Фіорентини. Гравець збірної України Максим Таловєров потрапив у стартову одинадцятку ЛАСКу.

ЛАСК: Юнгвірт, Богард, Таловєров, Смолчіч, Белло, Стойковіч, Йовічіч, Зулць, Флекер, Ентруп, Беріша.

Фіорентина: Мартінеллі, Кайоде, Мартінес Кварта, Ранієрі, Парізі, Іконе, Мандрагора, Річардсон, Куаме, Кін, Соттіл.

ЛАСК займає 32 місце в загальній таблиці єврокубку. У австрійського клубу три очки. Фіорентина – п’ята, у "фіалок" 10 пунктов.

Раніше, в четвертому туру Ліги Конференцій ЛАСК мінімально програв боснійському Борацу з рахунком 1:2

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