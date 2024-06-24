Таловєров: Лукаку зараз злий — три голи його не зарахували

Захисник збірної України Максим Таловєров вважає, що нападник Бельгії Ромелу Лукаку буде вмотивований у поєдинку третього туру Євро-2024.

Про це гравець розповів у інтерв'ю ВЗБІРНА.

"Ще не розбирали Бельгію. Сподіваюсь, нам скажуть, як краще зупинити Лукаку та будемо робити свій максимум. Вважаю, що шанси у всіх однакові.

Не сказав би, що Лукаку — ветеран. Скільки йому, 31? Не можу сказати, що це ветеран, бо вважаю, що це дуже якісний форвард та фантастичний гравець.

Він має за собою дуже гарну кар'єру, дуже гарний досвід, тому що вважаю, що зараз він трішки злий — три голи не зарахували — тому він також дуже замотивований", — сказав Таловєров.