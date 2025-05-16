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Відома доля Марески в Челсі у разі непотрапляння в Лігу чемпіонів

Володимир Максименко — 16 травня 2025, 11:18
Відома доля Марески в Челсі у разі непотрапляння в Лігу чемпіонів
Енцо Мареска
Getty images

Керівництво лондонського Челсі визначилось із долею Енцо Марески на тлі ризику непотрапляння команди в Лігу чемпіонів за підсумками сезону.

Про це повідомляє ESPN.

Іспанський фахівець у будь-якому випадку залишиться на чолі лондонського колективу. Боси "синіх" задоволені тим прогресом, який демонструє Челсі протягом сезону та готові його підтримувати.

Окрім того, Мареску не звільнятимуть навіть у разі двох невдач: і в АПЛ, і в фіналі Ліги конференцій проти Бетіса.

Нагадаємо, спеціаліст очолив Челсі влітку 2024 року. З того часу команда зіграла 54 матчі у всіх турнірах, вигравши 32 з них, у 13 "сині" зазнали поразки, а ще 9 завершились внічию.

Наразі лондонці посідають п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи у своєму активі 63 залікові бали.

Сьогодні на команду очікує матч в межах АПЛ проти Манчестер Юнайтед. Стартовий свисток пролунає о 22:15 за київським часом.

Раніше Мареска висловився про відсутність забитих м'ячів у Коула Палмера.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліга чемпіонів Челсі Енцо Мареска

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