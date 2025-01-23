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Представник збірної Латвії на Євро-2004 збирає кошти для боротьби з раком

Руслан Травкін — 23 січня 2025, 14:24
Представник збірної Латвії на Євро-2004 збирає кошти для боротьби з раком
Андрейс Прохоренковс
LFF//Jauns.lv

Відомий у минулому латвійський футболіст Андрейс Прохоренковс збирає кошти на боротьбу з раком.

Про це пише Jauns.lv.

Серйозну хворобу лікарі виявили наприкінці літа минулого року. Зараз 47-річний Андрейс знаходиться на лікуванні в Німеччині, яке потребує значних коштів. Цим збором займається дружина Ніколя.

Як повідомляється, витратити на лікування доведеться близько 60 тисяч євро.

Прохоренковс – один із найкращих гравців Латвії початку цього століття. Він грав за різні клуби на Батьківщині, а також представляв Маккабі (Тель-Авів), Динамо (Москва), польські Одру та Гурнік, грецький Іонікос та Расінг Ферроль (Іспанія).

За збірну Латвії на його рахунку 4 голи за 32 матчі. Він був у списку футболістів на Євро-2004.

Нагадаємо, через невиліковну хворобу завершив кар'єру чемпіон Юнацьких Олімпійських ігор.

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