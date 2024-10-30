Екстренер збірної Франції: Виявляється, Реал – дуже маленький клуб

Колишній головний тренер збірної Франції Раймон Доменек розкритикував поведінку Реала, делегація якого відмовилась відвідати церемонію вручення Золотого м’яча через те, що Вінісіус Жуніор не став переможцем голосування.

Французького фахівця цитує Mundo Deportivo.

"Кажуть, що Реал – великий клуб, і сам Реал хоче, щоб так говорили. А тим часом виявляється, що це маленький клуб. Дуже маленький! Те, що вони зробили, – це виглядає абсолютно жалюгідно. Вони проявили неповагу до футболу, до інших учасників гала-концерту і до переможців. Це огидно. Жахлива поведінка клубу, який претендує на звання великого.

Хтось дав їм гарне визначення, сказавши щось на кшталт: "Реал не починає гру, поки не знає, яким результатом вона закінчиться". Футбол не обертається навколо них. У Реала біла футболка, але, на мою думку, ця футболка була дуже забруднена", – заявив Доменек.