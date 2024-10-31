Екстренер збірної Франції: Реал своєю поведінкою продемонстрував відсутність поваги до футболу

Відомий фахівець Раймон Доменек, який з 2004 до 2010 року очолював збірну Франції, розкритикував дії мадридського Реала за ігнорування церемонії вручення Золотого м'яча. Він вважає, що "бланкос" проявили неповагу до футболу.

Його слова цитує DAZN.

"Про Реал кажуть, і сам Реал хоче, щоб казали, що це великий клуб. Тим часом виявилося, що це маленький клуб. Дуже маленький! Те, що зробив Реал – це абсолютно жалюгідно.

Вони продемонстрували відсутність поваги до футболу, до інших учасників гала-концерту, до переможців. Це викликає огиду.

Як це можливо, щоб вони вимагали інформацію про те, хто переможе, коли результати все ще були таємними, прихованими? Тиснути на організаторів, щоб вони або сказали, що наші перемогли, або ми не прийдемо? Це щось неймовірне! Тим більше, що на цих виборах їх ніхто не цькував", – сказав Доменек.