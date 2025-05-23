Колишній лідер Аякса та збірної Данії завершив кар'єру

Зірковий данський футболіст Лассе Шене вирішив завершити кар'єру.

Про це 38-річний (27 травня виповниться 39) футболіст повідомив на сторінках соцмереж.

Хавбек почав займатися футболом на батьківщині, але в 16 років переїхав до академії Херенвена.

Потім виступав за Де Граафсхап і Неймеген. З 2012 до 2019 року був гравцем Аякса. З амстердамцями тричі вигравав чемпіонат Нідерландів. У сезоні-2013/14 Шене був визнаний гравцем року в Аяксі.

Також виступав за італійську Дженоа. В 2021 році повернувся до Херенвена, а згодом до Неймегена.

Регулярно викликався у збірні Данії юнацьких та молодіжних рівнів. За національну команду Лассе провів 51 поєдинок і забив 3 м'ячі.

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