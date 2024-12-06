Відомі суперники дівочої збірної WU-17 у другому колі відбору на Євро-2025

6 грудня відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації жіночого футбольного чемпіонату Європи-2025 (WU-17), на якому визначились склади груп у лігах А та В.

Про це повідомляє сайт УАФ.

Дівоча збірна України WU-17 у своїй групі першого раунду в Лізі В посіла перше місце і пробилась до Ліги А. За підсумками жеребкування підопічні Сергія Сапронова потрапили до групи А1, де зіграють з такими збірними як:

Іспанія

Бельгія

Ісландія

До вашої уваги склади груп у лігах А та В:

Ліга А

Група А1: Іспанія, Бельгія, Ісландія, Україна;

Група А2: Шотландія, Франція, Уельс, Словаччина;

Група А3: Італія, Чехія, Хорватія, Грузія;

Група А4: Швейцарія, Польща, Туреччина, Угорщина;

Група А5: Англія, Фінляндія, Нідерланди, Швеція;

Група А6: Норвегія, Португалія, Греція, Сербія;

Група А7: Німеччина, Австрія, Данія, Косово.

Ліга В

Група В1: Північна Ірландія, Естонія, Казахстан, Чорногорія;

Група В2: Болгарія, Люксембург, Азербайджан, Мальта;

Група В3: Білорусь, Албанія, Ізраїль, Андорра;

Група В4: Боснія і Герцеговина, Румунія, Латвія;

Група В5: Ірландія, Фарерські о-ви, Литва;

Група В6: Словенія, Північна Македонія, Молдова.

У другому раунді відбору визначаться сім збірних, які складуть компанія Фарерським островам у фінальній стадії чемпіонату Європи-2025 серед дівчат віком до 17 років.

Також, цей кваліфікаційний раунд допоможе визначити збірні, які перейдуть з однієї ліги до іншої.

Нагадаємо, що Євро-2025 (WU-17) cтане для команд відбором до чемпіонату світу-2025 в категорії WU-17. Світова першість пройде з 17 жовтня по 8 листопада в Марокко.

Днем раніше, 5 грудня, чоловіча збірна України U-17 дізналась своїх суперників у першому етапі відбору на Євро-2026.