Відомі суперники дівочої збірної WU-17 у другому колі відбору на Євро-2025
6 грудня відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації жіночого футбольного чемпіонату Європи-2025 (WU-17), на якому визначились склади груп у лігах А та В.
Про це повідомляє сайт УАФ.
Дівоча збірна України WU-17 у своїй групі першого раунду в Лізі В посіла перше місце і пробилась до Ліги А. За підсумками жеребкування підопічні Сергія Сапронова потрапили до групи А1, де зіграють з такими збірними як:
- Іспанія
- Бельгія
- Ісландія
До вашої уваги склади груп у лігах А та В:
Ліга А
- Група А1: Іспанія, Бельгія, Ісландія, Україна;
- Група А2: Шотландія, Франція, Уельс, Словаччина;
- Група А3: Італія, Чехія, Хорватія, Грузія;
- Група А4: Швейцарія, Польща, Туреччина, Угорщина;
- Група А5: Англія, Фінляндія, Нідерланди, Швеція;
- Група А6: Норвегія, Португалія, Греція, Сербія;
- Група А7: Німеччина, Австрія, Данія, Косово.
Ліга В
- Група В1: Північна Ірландія, Естонія, Казахстан, Чорногорія;
- Група В2: Болгарія, Люксембург, Азербайджан, Мальта;
- Група В3: Білорусь, Албанія, Ізраїль, Андорра;
- Група В4: Боснія і Герцеговина, Румунія, Латвія;
- Група В5: Ірландія, Фарерські о-ви, Литва;
- Група В6: Словенія, Північна Македонія, Молдова.
У другому раунді відбору визначаться сім збірних, які складуть компанія Фарерським островам у фінальній стадії чемпіонату Європи-2025 серед дівчат віком до 17 років.
Також, цей кваліфікаційний раунд допоможе визначити збірні, які перейдуть з однієї ліги до іншої.
Нагадаємо, що Євро-2025 (WU-17) cтане для команд відбором до чемпіонату світу-2025 в категорії WU-17. Світова першість пройде з 17 жовтня по 8 листопада в Марокко.
Днем раніше, 5 грудня, чоловіча збірна України U-17 дізналась своїх суперників у першому етапі відбору на Євро-2026.