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Відомі суперники дівочої збірної WU-17 у другому колі відбору на Євро-2025

Микита Павлів — 6 грудня 2024, 12:01
Відомі суперники дівочої збірної WU-17 у другому колі відбору на Євро-2025
Дівоча збірна України WU-17
Фото: сайт UAF

6 грудня відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації жіночого футбольного чемпіонату Європи-2025 (WU-17), на якому визначились склади груп у лігах А та В.

Про це повідомляє сайт УАФ.

Дівоча збірна України WU-17 у своїй групі першого раунду в Лізі В посіла перше місце і пробилась до Ліги А. За підсумками жеребкування підопічні Сергія Сапронова потрапили до групи А1, де зіграють з такими збірними як:

  • Іспанія
  • Бельгія
  • Ісландія

До вашої уваги склади груп у лігах А та В:

Ліга А

  • Група А1: Іспанія, Бельгія, Ісландія, Україна;
  • Група А2: Шотландія, Франція, Уельс, Словаччина;
  • Група А3: Італія, Чехія, Хорватія, Грузія;
  • Група А4: Швейцарія, Польща, Туреччина, Угорщина;
  • Група А5: Англія, Фінляндія, Нідерланди, Швеція;
  • Група А6: Норвегія, Португалія, Греція, Сербія;
  • Група А7: Німеччина, Австрія, Данія, Косово.

Ліга В

  • Група В1: Північна Ірландія, Естонія, Казахстан, Чорногорія;
  • Група В2: Болгарія, Люксембург, Азербайджан, Мальта;
  • Група В3: Білорусь, Албанія, Ізраїль, Андорра;
  • Група В4: Боснія і Герцеговина, Румунія, Латвія;
  • Група В5: Ірландія, Фарерські о-ви, Литва;
  • Група В6: Словенія, Північна Македонія, Молдова.

У другому раунді відбору визначаться сім збірних, які складуть компанія Фарерським островам у фінальній стадії чемпіонату Європи-2025 серед дівчат віком до 17 років.

Також, цей кваліфікаційний раунд допоможе визначити збірні, які перейдуть з однієї ліги до іншої.

Нагадаємо, що Євро-2025 (WU-17) cтане для команд відбором до чемпіонату світу-2025 в категорії WU-17. Світова першість пройде з 17 жовтня по 8 листопада в Марокко.

Днем раніше, 5 грудня, чоловіча збірна України U-17 дізналась своїх суперників у першому етапі відбору на Євро-2026.

Українська асоціація футболу (УАФ) Жіноча збірна України з футболу Євро-2025 U-17

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