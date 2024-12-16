Динамо та Верес визначилися зі складами на заключний матч 17 туру УПЛ

Київське Динамо та рівненський Верес оголосили стартові склади на матч-закриття 17 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Стартові склади

Динамо: Бущан, Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко, Михайличенко, Волошин, Буяльский, Піхальонок, Кабаєв. Ванат

Верес: Кожухар, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Луан, Кучеров, Кльоц, Дахновський, Гайдучик, Степанюк

Поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на каналі єдиного телепулу УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, напередодні лідер чемпіонату донецький Шахтар мінімально поступився житомирському Поліссю (0:1) та завершив календарний рік на третій позиції УПЛ. Полісся залишилось п’ятим.