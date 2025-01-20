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Чорноморець назвав клуби, з якими проведе спаринги на зборах в Туреччині

Олексій Мурзак — 20 січня 2025, 22:54
Чорноморець назвав клуби, з якими проведе спаринги на зборах в Туреччині
ФК Чорноморець

Чорноморець вирушив на тренувальний збір в Манавгат, Туреччина.

Як повідомила пресслужба одеського клубу, команда Олександра Бабича проведе в Туреччині 8 спарингів.

  • 22 січня – Дукаджині (Кліне, Косово)
  • 26 січня – Дріта (Гнілане, Косово)
  • 30 січня – ФК Кішварда (Угорщина)
  • 30 січня – ФК Малішево (Косово)
  • 4 лютого – Фратрія (Варна, Болгарія)
  • 8 лютого – Чиксереда (М'єркуря-Чук, Румунія)
  • 8 лютого – ФК Бєльці (Молдова)
  • 12 лютого – суперник уточнюється.

Раніше повідомлялося, що Чорноморець орендує півзахисників Полісся Еміля Мустафаєва та Богдана Панчишина. Контракти обох гравців будуть розраховані до кінця сезону 2024/25. Водночас в угоді Панчишина буде пункт про викуп.

Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

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