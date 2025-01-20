Чорноморець назвав клуби, з якими проведе спаринги на зборах в Туреччині
ФК Чорноморець
Чорноморець вирушив на тренувальний збір в Манавгат, Туреччина.
Як повідомила пресслужба одеського клубу, команда Олександра Бабича проведе в Туреччині 8 спарингів.
- 22 січня – Дукаджині (Кліне, Косово)
- 26 січня – Дріта (Гнілане, Косово)
- 30 січня – ФК Кішварда (Угорщина)
- 30 січня – ФК Малішево (Косово)
- 4 лютого – Фратрія (Варна, Болгарія)
- 8 лютого – Чиксереда (М'єркуря-Чук, Румунія)
- 8 лютого – ФК Бєльці (Молдова)
- 12 лютого – суперник уточнюється.
Раніше повідомлялося, що Чорноморець орендує півзахисників Полісся Еміля Мустафаєва та Богдана Панчишина. Контракти обох гравців будуть розраховані до кінця сезону 2024/25. Водночас в угоді Панчишина буде пункт про викуп.