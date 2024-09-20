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УПЛ оголосила найкращого гравця, тренера та символічну збірну 4 туру

Андрій Яросименко — 20 вересня, 14:42
УПЛ оголосила найкращого гравця, тренера та символічну збірну 4 туру
УПЛ

Експерти Української Прем’єр-ліги визначили найкращих гравця та тренера, а також символічну збірну 4 туру чемпіонату України-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Після того, як відбувся перенесений матч Динамо – Ворскла (3:1), було визначено символічну збірну туру. Найкращим гравцем визнали Олександра Філіппова, який відзначився хеттриком у матчі проти Шахтаря, а тренером — Руслана Ротаня, чия Олександрія у тому ж поєдинку перемогла "гірників" (4:3).

Символічна збірна 4 туру УПЛ

Воротар: Максим Механів (Лівий Берег).

Захисники: Геннадій Пасіч (ЛНЗ), Себальйос (Динамо), Андрій Якимів (Лівий Берег), Олександр Караваєв (Динамо).

Півзахисники: Олександр Назаренко (Полісся), Микола Шапаренко (Динамо), Іван Калюжний (Олександрія), Мухаррем Яшарі (ЛНЗ), Олексій Гуцуляк (Полісся).

Нападник: Олександр Філліпов (Олександрія).

Запасні: Дмитро Ледвій (Рух), Олексій Паламарчук (Інгулець), Василь Руніч (Рух), Віталій Холод (Рух), Руслан Бабенко (Полісся), Ярослав Карабін (Рух), Кирило Ковалець (Олександрія), Олександр П'ятов (Інгулець), Хуан Безерра (Олександрія), Ігор Краснопір (Рух).

УПЛ

У голосуванні брали участь експерти УПЛ ТБ, а також представники провідних спортивних ЗМІ. Від Чемпіона голосував головний редактор Андрій Твердохліб.

Нагадаємо, напередодні став відомий календар матчів 9 туру чемпіонату України у сезоні-2024/25.

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