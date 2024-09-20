УПЛ оголосила найкращого гравця, тренера та символічну збірну 4 туру

Експерти Української Прем’єр-ліги визначили найкращих гравця та тренера, а також символічну збірну 4 туру чемпіонату України-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Після того, як відбувся перенесений матч Динамо – Ворскла (3:1), було визначено символічну збірну туру. Найкращим гравцем визнали Олександра Філіппова, який відзначився хеттриком у матчі проти Шахтаря, а тренером — Руслана Ротаня, чия Олександрія у тому ж поєдинку перемогла "гірників" (4:3).

Символічна збірна 4 туру УПЛ

Воротар: Максим Механів (Лівий Берег).

Захисники: Геннадій Пасіч (ЛНЗ), Себальйос (Динамо), Андрій Якимів (Лівий Берег), Олександр Караваєв (Динамо).

Півзахисники: Олександр Назаренко (Полісся), Микола Шапаренко (Динамо), Іван Калюжний (Олександрія), Мухаррем Яшарі (ЛНЗ), Олексій Гуцуляк (Полісся).

Нападник: Олександр Філліпов (Олександрія).

Запасні: Дмитро Ледвій (Рух), Олексій Паламарчук (Інгулець), Василь Руніч (Рух), Віталій Холод (Рух), Руслан Бабенко (Полісся), Ярослав Карабін (Рух), Кирило Ковалець (Олександрія), Олександр П'ятов (Інгулець), Хуан Безерра (Олександрія), Ігор Краснопір (Рух).

У голосуванні брали участь експерти УПЛ ТБ, а також представники провідних спортивних ЗМІ. Від Чемпіона голосував головний редактор Андрій Твердохліб.

Нагадаємо, напередодні став відомий календар матчів 9 туру чемпіонату України у сезоні-2024/25.