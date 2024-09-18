УПЛ затвердила розклад матчів 9 туру чемпіонату України
Став відомий календар матчів 9 туру чемпіонату України у сезоні-2024/25.
Про це інформує пресслужба УПЛ.
Матчі були поділені на три дні. Тур розпочнеться у п'ятницю, 4 жовтня, з протистояння між Чорноморцем та Оболонню, а закінчиться у неділю, 6 жовтня, зустріччю Динамо Київ – Кривбас.
4 жовтня (п’ятниця)
15:30 Чорноморець – Оболонь
18:00 Інгулець – Карпати
5 жовтня (субота)
13:00 Верес – Зоря
15:30 Олександрія – Рух
18:00 Колос – Лівий Берег
6 жовтня (неділя)
13:00 Ворскла – Полісся
15:30: Шахтар – ЛНЗ
18:00 Динамо – Кривбас
Після шести турів Полісся та Олександрія очолюють турнірну таблицю УПЛ, набравши по 13 очок.
Сьогодні, 18 вересня, відбудеться перенесений матч 4 туру Української Прем'єр-ліги сезоні-2024/25 між київським Динамо та полтавською Ворсклою.
УПЛ назвала найкращого гравця та тренера 6-го туру чемпіонату.