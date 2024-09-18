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УПЛ затвердила розклад матчів 9 туру чемпіонату України

Олексій Мурзак — 18 вересня, 16:46
УПЛ затвердила розклад матчів 9 туру чемпіонату України
УПЛ

Став відомий календар матчів 9 туру чемпіонату України у сезоні-2024/25.

Про це інформує пресслужба УПЛ.

Матчі були поділені на три дні. Тур розпочнеться у п'ятницю, 4 жовтня, з протистояння між Чорноморцем та Оболонню, а закінчиться у неділю, 6 жовтня, зустріччю Динамо Київ – Кривбас.

4 жовтня (п’ятниця)

15:30 Чорноморець – Оболонь

18:00 Інгулець – Карпати

5 жовтня (субота)

13:00 Верес – Зоря

15:30 Олександрія – Рух

18:00 Колос – Лівий Берег

6 жовтня (неділя)

13:00 Ворскла – Полісся

15:30: Шахтар – ЛНЗ

18:00 Динамо – Кривбас

Після шести турів Полісся та Олександрія очолюють турнірну таблицю УПЛ, набравши по 13 очок.

Сьогодні, 18 вересня, відбудеться перенесений матч 4 туру Української Прем'єр-ліги сезоні-2024/25 між київським Динамо та полтавською Ворсклою.

УПЛ назвала найкращого гравця та тренера 6-го туру чемпіонату.

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Чемпіонат України, УПЛ

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