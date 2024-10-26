Кохана Роналду знялася у рекламі ювелірних виробів

Кохана форварда Аль-Насра Кріштіану Роналду знову стала зіркою у соцмережах завдяки новому рекламному проєкту.

Джорджина Родрігес цього разу знялася у комерційній фотосесії для бренду ювелірних прикрас. Про це відома модель повідомила у соціальних мережах.

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На фото та відео дівчина португальського футболіста предстала у різних образах, показавши різні прикраси на собі.

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Нагадаємо, перед тим як стати відомою подругою Кріштіану Роналду і популярною медіаперсоною, Джорджина працювала продавчинею в елітному магазині Gucci у Мадриді. Саме там, в 2016 році, вона вперше зустріла футболіста, і ця зустріч змінила її життя.

Згодом дівчина почала активно займатися моделінгом, потрапила на обкладинки кількох модних журналів та створила свій бренд спортивного одягу.