Довбик повернувся у заявку Роми на матч з Комо

Нападник Роми Артем Довбик повернувся в заявку команди на матч проти Комо в межах 27 туру Серії А.

Про це повідомляє пресслужба римлян.

Таким чином, українець відновився після травми привідного м'яза, через яку не пропустив останні три матчі, а у двох з них (проти Порту та Монци) не потрапляв до заявки команди.

Зазначимо, що поєдинок з підопічними Фабрегаса заплановано на завтра, 2 березня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 13 голів і 4 асисти у 33 матчах за Рому в усіх турнірах.

Раніше повідомлялось, що український форвард може втратити місце в основі через свою травму та вдалу гру конкурента.