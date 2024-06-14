Відкрите тренування збірної України відвідало понад 5 тисяч уболівальників

Відкрите тренування збірної України у німецькому Вісбадені напередодні чемпіонату Європи-2024 відвідало понад 5 тисяч уболівальників.

Про це повідомив пресаташе збірної України та голова Асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський.

"На офіційний захід Євро завітали майже п’ять тисяч уболівальників, більшість з яких — українці, які були вимушені залишити рідну державу через повномасштабне вторгнення російських терористів. Наші найкращі у світі вболівальники створили особливо теплу атмосферу на стадіоні. Після звершення роботи на полі гравці приділили увагу вболівальникам, роздавши автографи та зробивши чимало селфі на прохання фанів.

Звісно, дуже важко задовольнити інтерес усіх, особливо, коли їх приходить майже п’ять тисяч, однак хлопці нікуди не поспішали і пройшли всю лінію фанів з одного боку поля, а Олександр Зінченко навіть швидко перебіг на протилежну бровку, де було менше вболівальників, й також зробив селфі та залишив автограф багатьом із них.

На виїзді зі стадіону українці проводжали свою команду незліченним числом синьо-жовтих прапорів та вигуками "Слава Україні!": уже з першого свого повноцінного дня на Євро-2024 збірна України відчула потужну підтримку та любов своїх уболівальників, водночас відчувши особливий статус фінального турніру", — написав Гливинський.

Нагадаємо, збірна України провела три товариські матчі перед стартом Євро-2024. У першому спарингу українці зіграли внічию з Німеччиною, в другому поступилися Польщі, а в третьому розгромно перемогли Молдову.

На груповому етапі чемпіонату Європи Україна зіграє проти Бельгії, Словаччини та Румунії.