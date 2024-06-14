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Відкрите тренування збірної України відвідало понад 5 тисяч уболівальників

Станіслав Лисак — 14 червня, 12:53
Відкрите тренування збірної України відвідало понад 5 тисяч уболівальників

Відкрите тренування збірної України у німецькому Вісбадені напередодні чемпіонату Європи-2024 відвідало понад 5 тисяч уболівальників.

Про це повідомив пресаташе збірної України та голова Асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський.

"На офіційний захід Євро завітали майже п’ять тисяч уболівальників, більшість з яких — українці, які були вимушені залишити рідну державу через повномасштабне вторгнення російських терористів. Наші найкращі у світі вболівальники створили особливо теплу атмосферу на стадіоні. Після звершення роботи на полі гравці приділили увагу вболівальникам, роздавши автографи та зробивши чимало селфі на прохання фанів.
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Звісно, дуже важко задовольнити інтерес усіх, особливо, коли їх приходить майже п’ять тисяч, однак хлопці нікуди не поспішали і пройшли всю лінію фанів з одного боку поля, а Олександр Зінченко навіть швидко перебіг на протилежну бровку, де було менше вболівальників, й також зробив селфі та залишив автограф багатьом із них.
На виїзді зі стадіону українці проводжали свою команду незліченним числом синьо-жовтих прапорів та вигуками "Слава Україні!": уже з першого свого повноцінного дня на Євро-2024 збірна України відчула потужну підтримку та любов своїх уболівальників, водночас відчувши особливий статус фінального турніру", — написав Гливинський.

Нагадаємо, збірна України провела три товариські матчі перед стартом Євро-2024. У першому спарингу українці зіграли внічию з Німеччиною, в другому поступилися Польщі, а в третьому розгромно перемогли Молдову.

На груповому етапі чемпіонату Європи Україна зіграє проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

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