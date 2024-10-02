Визначився найгірший гравець Шахтаря в матчі з Аталантою

Донецький Шахтар поступився італійській Аталанті в межах другого матчу основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.

Аналітичний портал SofaScore визначив оцінки гравців за поєдинок ЛЧ. Найменший бал отримав захисник "гірників" Педро Енріке – 5,7.

Найвищі бали – в Олександра Зубкова (6,7), Лассіна Траоре (6,7) та Кевіна (6,8).

Найкращим гравцем поєдинку був визнаний нападник Аталанти Адемола Лукман (8,4).

Наступний матч у Лізі чемпіонів донецький Шахтар проведе проти лондонського Арсенала, а бергамаски наступного дня на своєму полі прийматимуть шотландський Селтік.