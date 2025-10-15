Дубль Роналду та порятунок на останніх хвилинах: огляд матчу Португалія – Угорщина
Кріштіану Роналду
Getty Images
Збірна Португалії розписала мирову з Угорщиною в межах матчу 4 туру відбіркового етапу до чемпіонату свтіу-2026 у групі F.
У складі португальців дублем відзначився найкращий бомбардир в історії Кріштіану Роналду, за угорців відзначився півзахисник Ліверпуля Домінік Собослай, який віддав асист та забив вирішальний гол, який допоміг його команді здобути нічийний результат.
Огляд матчу
Чемпіонат світу 2026 – європейська кваліфікація
14 жовтня, Група F
Португалія – Угорщина 2:2 (2:1)
Голи: 0:1 – 8 Салай, 1:1 – 22 Роналду, 2:1 – 45+3 Роналду, 2:2 – 90+1 Собослай
Зауважимо, що в цьому поєдинку Кріштіану Роналду побив черговий рекорд та став найкращим бомбардиром в історії кваліфікацій чемпіонату світу.