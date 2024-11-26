Коли навіть погода грає проти тебе: колишній голкіпер Челсі відзначився шаленим автоголом

Колишній воротар академії Челсі Джаред Томпсон потрапив у центр уваги через курйозний автогол у матчі між Волтон енд Гершем та Глостер Сіті в рамках Прем’єр-дивізіону Національної ліги.

Гра, що завершилася видовищною нічиєю 4:4, стала справжнім випробуванням для обох команд, які борються за лідерські позиції в турнірній таблиці. Проте саме помилка Томпсона стала найбільш обговорюваним моментом матчу.

Вже на 4-й хвилині поєдинку голкіпер Глостера намагався віддати пас захиснику, але замість цього влучив у власні ворота від штанги з неймовірного кута. "Допоміг" голкіперу шалений вітер.

Цей автогол дав Волтон енд Гершем потужний поштовх: вони зуміли вийти вперед із рахунком 4:0 ще до перерви. Однак Глостер продемонстрував характер і здійснив вражаючий камбек, зрівнявши рахунок у доданий час.

Гол на 92-й хвилині від Джейдена Кросбі дозволив команді зберегти перевагу у 6 очок над суперником у таблиці.