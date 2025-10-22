Голкіпер Ньюкасла зробив феноменальний асист у матчі ЛЧ: кинув м’яч рукою на 59 метрів
Матч третього туру Ліги чемпіонів між Ньюкаслом і Бенфікою завершився розгромом гостей (3:0), але головною родзинкою зустрічі став неймовірний асист від голкіпера англійського клубу Ніка Поупа.
У середині другого тайму після атаки Бенфіки Поуп узяв м’яч у руки й запустив його рукою майже на 60 метрів через усе поле!
М’яч ідеально ліг під забіг Харві Барнса, який втік від захисників і точним ударом під дальню штангу переграв Анатолія Трубіна.
Цей момент миттєво розлетівся соцмережами – фанати захоплено обговорюють, що такий пас можна включати у підбірки найкращих асистів сезону.
Нагадаємо, за свій перформанс Поуп отримав одну з найкращих оцінок у складі Ньюкасла, натомість його візаві, воротар Бенфіки Анатолій Трубін потрапив у трійку топів за всю гру.