Голкіпер Ньюкасла зробив феноменальний асист у матчі ЛЧ: кинув м’яч рукою на 59 метрів

Богдан Войченко — 22 жовтня 2025, 13:55
Матч третього туру Ліги чемпіонів між Ньюкаслом і Бенфікою завершився розгромом гостей (3:0), але головною родзинкою зустрічі став неймовірний асист від голкіпера англійського клубу Ніка Поупа.

У середині другого тайму після атаки Бенфіки Поуп узяв м’яч у руки й запустив його рукою майже на 60 метрів через усе поле!

М’яч ідеально ліг під забіг Харві Барнса, який втік від захисників і точним ударом під дальню штангу переграв Анатолія Трубіна.

Цей момент миттєво розлетівся соцмережами фанати захоплено обговорюють, що такий пас можна включати у підбірки найкращих асистів сезону.

Нагадаємо, за свій перформанс Поуп отримав одну з найкращих оцінок у складі Ньюкасла, натомість його візаві, воротар Бенфіки Анатолій Трубін потрапив у трійку топів за всю гру. 

