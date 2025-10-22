Голкіпер Ньюкасла зробив феноменальний асист у матчі ЛЧ: кинув м’яч рукою на 59 метрів

Матч третього туру Ліги чемпіонів між Ньюкаслом і Бенфікою завершився розгромом гостей (3:0), але головною родзинкою зустрічі став неймовірний асист від голкіпера англійського клубу Ніка Поупа.

У середині другого тайму після атаки Бенфіки Поуп узяв м’яч у руки й запустив його рукою майже на 60 метрів через усе поле!

М’яч ідеально ліг під забіг Харві Барнса, який втік від захисників і точним ударом під дальню штангу переграв Анатолія Трубіна.

Цей момент миттєво розлетівся соцмережами – фанати захоплено обговорюють, що такий пас можна включати у підбірки найкращих асистів сезону.

That throw from Nick Pope has to be one of the best GK assists of all-time!



Look at this distance on that! 😵



60 YARDS!



We need to see this every week!



Forget the feet, forget the kicking.



HURL THE F*CKER LIKE THIS! 😅#NUFC

pic.twitter.com/Xe1TISmvBV — 𝗠𝗼𝘂𝘁𝗵 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗧𝘆𝗻𝗲 #NUFC (@ToonMouthTyne) October 21, 2025

Нагадаємо, за свій перформанс Поуп отримав одну з найкращих оцінок у складі Ньюкасла, натомість його візаві, воротар Бенфіки Анатолій Трубін потрапив у трійку топів за всю гру.